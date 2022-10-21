Fransız Bakan’ın korku dolu anları: Yere çakılmaktan son anda kurtuldu

Le Figaro'nun haberine göre, Bakan Cayeux dahil 39 kişinin içinde bulunduğu Fly Amelia şirketine bağlı uçak, dün akşam başkent Paris'teki Orly Havalimanı'nda inişe geçeceği sırada fırtınaya yakalandı.

Türbülansa giren uçağın kontrolünü bir süreliğine kaybeden pilot, pistin dışına yeşil bir alana güçlükle iniş yapabildi.

Uçağın kuvvetli fırtına nedeniyle yere çakılmaktan son anda kurtulduğu belirtiliyor.

Bakan Cayeux, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rodez dönüşünde iniş sırasında pistten çıkan uçağın korkuya yol açtığını ve herhangi bir yaralanma olayının da olmadığını belirtti.

Cayeux, kendisine geçmiş olsun mesajları iletenlere ve desteğe gelen kurtarma ekiplerine teşekkür etti.

Savcılık olaya ilişkin soruşturma açtı.