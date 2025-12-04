Fransız basını: Türkiye, ABD’nin bile ulaşamadığı bir başarıya imza attı

Türkiye'nin son yıllarda savunma sanayii alanındaki başarısı dünya basınının gündeminden düşmüyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın havacılık tarihinde görüş ötesi hava-hava füzesi kullanarak jet motorlu bir hava hedefini vuran ilk insansız savaş uçağı olması özellikle Batı basınında büyük yankı uyandırdı. Türkiye'nin savunma sanayiindeki son başarısını mercek altına alan Fransa'nın önde gelen gazetelerinden La Nouvelle Tribune, KIZILELMA'dan övgü dolu sözlerle bahsetti. Gazete, Türkiye'nin insansız hava aracıyla gerçekleştirdiği başarılı testi, "ABD dahil hiçbir ülke bunu başaramadı" sözleriyle duyurdu. La Nouvelle Tribune, Baykar tarafından geliştirilen insansız savaş uçağı KIZILELMA'nın yüksek hızlı bir jeti vurmasının, havacılık tarihinde yeni bir dönemin başlangıcı olduğuna dikkat çekti.

'GÜCÜN TESCİLİ'

Türkiye'nin bu adımla küresel rekabette öne geçtiğini vurgulayan gazete, "KIZILELMA testi sadece bir deneme değil; Türkiye'nin teknolojik yetkinliğinin ve stratejik gücünün tescili" ifadelerine yer verdi. Türkiye'nin dönüşümüne dikkat çeken gazete "Bir dönem dışa bağımlı olan Ankara, bugün dünyanın en gelişmiş insansız hava sistemlerini tasarlayan, üreten ve sahada etkin olarak kullanan nadir ülkelerden biri haline geldi'' dedi.