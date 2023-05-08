Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Fransız 'demokrasi'si: Macron protesto yasağını devreye soktu
Giriş Tarihi: 8.5.2023 16:39

Fransız 'demokrasi'si: Macron protesto yasağını devreye soktu

Fransa’nın eleştiri toplayan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, aylardır bitmeyen protestolarla karşı karşıya. Fransız halkının itirazlarına rağmen emeklilik reformunu hayata geçiren Macron, gittiği her yerde eylemle karşılanıyor. Daha önce göstericilerden yumruk ve tokat yiyen Macron, Twitter’dan kendisine hakaret ettiği iddialarıyla Fransız vatandaşlarını da gözaltına aldırıyor. Sık sık “ifade özgürlüğü”nden dem vuran Fransız hükümeti, Macron’un ziyaret edeceği kentlerde gösteri yasağı getirdi.

AA
Fransız ’demokrasi’si: Macron protesto yasağını devreye soktu

Fransa'da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un, 8 Mayıs Zafer Günü'ndeki ziyaretleri nedeniyle başkent Paris ve Lyon kentinde gösteri yasağı getirildi. Ülkede İkinci Dünya Savaşı'nın sonlandığı, Fransa'nın Almanya'ya karşı zaferini simgeleyen 8 Mayıs 1945 Zafer Günü kutlamaları yapılıyor.

Paris'te Zafer Takı'ndaki anma törenine katılacak Cumhurbaşkanı Macron, öğleden sonra Lyon'a geçerek İkinci Dünya Savaşı sırasında Alman işgaline karşı Fransız direnişinin baş aktörlerinden Jean Moulin'ı anacak.

Paris ve Lyon valilikleri, Macron'un ziyaretleri öncesi bu iki kentte düzenlenecek bütün gösterilerin yasaklandığını duyurdu. Öte yandan her yıl kutlamalarda Fransızların doldurduğu Şanzelize Caddesi'nin toplanma yasağı nedeniyle boş kalması dikkati çekti.

Sendikaların iptali için yargıya taşıdığı emeklilik reformuna yönelik itiraz başvurusu, idari mahkemece reddedildi. Fransa'da sendikalar, emeklilik yaşını 2 yıl uzatan reformun iptali için ocaktan bu yana gösteriler düzenliyor.

Son dönemde Macron ve hükümet yöneticilerinin yaptıkları kamuya açık hemen her ziyaret, Fransızlar tarafından protesto ediliyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Fransız 'demokrasi'si: Macron protesto yasağını devreye soktu
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA