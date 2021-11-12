Fransız eski manken ve siyasetçiden insanlık dışı sözler: Donarak ölmelerinde sakınca görmedi

BELARUS-POLONYA GÖÇMEN KRİZİ

Belarus'ta aralarında çok sayıda çocuk ve kadının da bulunduğu binlerce kişi, Avrupa Birliği (AB) üyesi Polonya'ya girmek, oradan da diğer AB ülkelerine geçmek için iki ülke arasındaki sınırında bekleyişlerini sürdürüyor.

Polonya, AB, NATO ve diğer batılı ülkeler Belarus'u Orta Doğu ve Afrika'dan başkent Minsk'e uçaklarla gelenleri bilinçli olarak sınırlarına yönlendirmekle suçlamıştı.

AB liderleri Belarus'a yaptırım tehdidinde bulunmuş, Belarus Devlet Başkanı Aleksandır Lukaşenko ise ülkesine yönelik herhangi bir yaptırım durumunda Avrupa'ya giden gazı kesme tehdidinde bulunmuştu.