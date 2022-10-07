Fransız hükümetine tepki yağıyor! Tasarruf önlemleri infial yarattı

Merkez sağ "Cumhuriyetçiler"in Twitter hesabından da hükümetin "milletten sorumlu davranmayı istemek yerine, öncelikle sorumluluklarını yerine getirmesi gerektiği" tepkisi gösterildi.

Solcu Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) milletvekili Danielle Simonnet, "hükümetin acizliği nedeniyle etkili çözümler olarak sunulan tasarruf tedbirlerinin daha güvencesiz bir duruma ülkeyi sürüklediği" değerlendirmesini yaptı.

Simonnet, partisinin hazırladığı 10 maddelik tasarruf ve israfla mücadele planının uygulanmasını hükümete önerdi.

Yeşiller Partisi'nin (EELV) Twitter hesabından ise "Hükümetin bu itidal planına bakınca bu kış yüzleşmek zorunda kalacağımız krizin ciddiyetini henüz anlamamış gibi görünüyor." paylaşımı yapıldı.