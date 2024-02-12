Fransız kasabası telefonu yasakladı

Fransa'da bir kasaba "akıllı telefon istilasını" engellemek için dikkat çeken bir adım attı. 2 binden az kişinin yaşadığı Seine-Port'ta önceki hafta sonu bir referandum düzenlendi. Halk, kamusal alanlarda akıllı telefon kullanımının kısıtlanmasını istedi. Böylece kasabada, sokakta yürürken, kafede veya restoranlarda bir şeyler yiyip içerken, okul kapısında çocuğunu beklerken telefon kullanmak kâğıt üstünde yasaklandı. Kararla birlikte çocukların gündüzleri, yemek yerken ve gece uyumadan önce telefon kullanmalarının da istenmediği vurgulandı. Yolunu kaybedenlerin ise elektronik cihazdaki harita yerine çevredekilere sorması isteniyor.