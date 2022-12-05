Fransız medyasında TSK’ya küstah suçlama! PKK’nın yalanına sahip çıktılar

Kimyasal silah yalanına destek çıkan son yayın organı ise Fransız gazetesi L'Humanite oldu. Terör örgütü sözcülüğünü üstelenen gazete, manşetine TSK'ya yönelik bu alçak iftirayı taşıdı.

Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı kimyasal silah kullandığı yönünde yalan haber paylaşan Fransız gazete, kimyasal silah kullanıldığı iftirasına sarılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Rasime Şebnem Korur Fincancı'ya da sahip çıktı.

Sözde kanıt ve fotoğraflarla bu alçak iftirayı destekleyen Fransız gazetesi, terör örgütünün uluslararası arenadaki kirli propangandasını da gözler önüne serdi.

SON DAKİKA | Şebnem Korur Fincancı hakkında iddianame kabul edildi

ABD basınında Türkiye itirafı! 'Ne yaptıysak Türkiye’yi vazgeçiremedik!'