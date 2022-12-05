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Giriş Tarihi: 5.12.2022 13:44 Son Güncelleme: 5.12.2022 13:56

Fransız medyasında TSK’ya küstah suçlama! PKK’nın yalanına sahip çıktılar

Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlı tavrı, gücünü giderek kaybeden terör unsurlarında korku yarattı. Türk Silahlı Kuvvetleri’nin kararlı mücadelesinin ardından köşeye sıkışan PKK/YPG terör örgütü çareyi yalanlara sığınmakta buldu. Türkiye’yi hedef alan bir iftira kampanyası başlatan terör unsurlarına, Fransız medyasından destek geldi. Fransız gazete PKK’nın kirli “kimyasal silah” yalanına manşetten sahip çıktı.

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Fransız medyasında TSK’ya küstah suçlama! PKK’nın yalanına sahip çıktılar

Türkiye'nin terör unsurlarına yönelik başlattığı Pençe-Kılıç Harekatı'nın terör örgütü destekçileri arasında yarattığı panik devam ediyor. Türkiye'de sivilleri hedef aldıkları saldırıların ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin PKK/YPG terör unsurlarını etkisiz hale getirmesine yönelik karalama kampanyaları da baş gösterdi.

TERÖR ÖRGÜTÜ YİNE YALANA SARILDI

Terör örgütü yanlıları arasında, TSK'nın "kimyasal silah" kullandığı iftiraları yayılmaya başladı. Ülke sınırları içinde adeta tükenen PKK, Irak ve Suriye'de zor günler yaşarken çareyi algı operasyonu ve psikolojik harekat başlatmakta buldu.

PKK'nın sosyal medya hesaplarında bir görüntü paylaşılarak TSK'nın kimyasal silah kullandığı iftirası ortaya atıldı.

"KİMYASAL SİLAH" İFTİRASINA MANŞETTEN DESTEK

Kimyasal silah terör örgütü ile arasına mesafe koyamayan Türk Tabipler Birliği Başkanı Şebnem Korur Fincancı da sahip çıkarken, terör örgütü yanlısı kaynaklar da bu iftirayı adeta gerçekmişçesine sözde kanıtlarla gündeme taşıdı.

Kimyasal silah yalanına destek çıkan son yayın organı ise Fransız gazetesi L'Humanite oldu. Terör örgütü sözcülüğünü üstelenen gazete, manşetine TSK'ya yönelik bu alçak iftirayı taşıdı.

Türkiye'nin PKK terör örgütüne karşı kimyasal silah kullandığı yönünde yalan haber paylaşan Fransız gazete, kimyasal silah kullanıldığı iftirasına sarılan Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Başkanı Prof. Dr. Rasime Şebnem Korur Fincancı'ya da sahip çıktı.

Sözde kanıt ve fotoğraflarla bu alçak iftirayı destekleyen Fransız gazetesi, terör örgütünün uluslararası arenadaki kirli propangandasını da gözler önüne serdi.

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Fransız medyasında TSK’ya küstah suçlama! PKK’nın yalanına sahip çıktılar
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