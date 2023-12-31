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Giriş Tarihi: 31.12.2023 00:11

Fransız milletvekilinden, iktidara "soykırım yapan İsrail"e karşı yaptırım çağrısı

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli yetkililerin Gazze'de "soykırım" yaptığını belirterek, iktidardan İsrail'e karşı yaptırım uygulamasını istedi.

AA
Fransız milletvekilinden, iktidara soykırım yapan İsraile karşı yaptırım çağrısı

Fransa'da Boyun Eğmeyen Fransa (LFI) Milletvekili Thomas Portes, X sosyal medya platformundan, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "Hedeflerimize ulaşmadan savaşın durdurulmasını talep eden uluslararası baskıya boyun eğmeyi reddettim." açıklamasının haberini alıntılayarak paylaşım yaptı.

"Filistin nefretine bağımlı olan bu aşırı sağcı fanatik (Netanyahu) başkasına zarar veremeyecek hale getirilmeli." ifadesini kullanan Portes, Fransa'nın derhal İsrail'e karşı yaptırım prosedürü başlatması gerektiğini vurguladı.

LFI Milletvekili Portes, ülkesinde bir İsrailli Büyükelçinin olmasını sorgulayarak "Bu insanlar (İsrailli yetkililer) bir soykırım yapıyor, sessizce bunu seyredemeyiz." değerlendirmesinde bulundu.

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Fransız milletvekilinden, iktidara "soykırım yapan İsrail"e karşı yaptırım çağrısı
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