Fransız polisi öldüğünü anlayınca kalp masajı yaptı

Fransız polisinin geçen yıl gözaltına aldığı ve ters kelepçe takarak yüzüstü yatırdığı 35 yaşındaki Türk asıllı vatandaş Merter Keskin'in nezarette kelepçeleri çözülmeye çalışıldığı sırada vücuduna yapılan baskıdan nefessiz kalarak yaşamını yitirdiği olaya ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı. Görüntülerde Keskin'in karakola girdiği, nezarete götürüldüğü ve nezarette polisin kalp masajına başladığı görülüyor. Keskin karakola elleri arkadan kelepçeli şekilde polisler eşliğinde geliyor ve sakince yürüyor. Olaya ilişkin bir diğer görüntüde ise nezarette bankın üzerinde hareketsiz duran Keskin'in nefes alıp almadığını polisler kontrol ediyor, ardından bir memur Keskin'in kolunu yukarı kaldırıp aşağı bırakıyor.Bir süre sonra iki polis, hareket etmeyen Keskin'i tutarak yere yatırıyor, polislerden biri Keskin'in tişörtünü çıkararak tepkisini ölçmek için yüzüne iki tokat atıyor ve kalp masajı yapmaya başlıyor. Bazı kaynaklardan edinilen bilgiye göre, polis kalp masajına Keskin'in nefes almadığını anladıktan yaklaşık 2 dakika sonra başlıyor. Polisler ifadelerinde, Keskin'in karakolda yerinde durmadığını, sürekli hareket ettiğini ileri sürmüştü.