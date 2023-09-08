Fransız polisi Türk genci öldürdü

Fransa'nın başkenti Paris yakınlarında yaşanan olayda Sefa S. isimli 16 yaşındaki bir genç hayatını kaybetti. Polis, Sefa S.'yi motosikletiyle tehlikeli sürüş yaptığı gerekçesiyle durdurmak istedi. 'Dur' ihtarına uymadığı ileri sürülen genci durdurmak için olay yerine gelen ikinci polis aracının çarpması sonucu Sefa S. hayatını kaybetti. Gencin avukatı, polisin bilerek çarptığını açıkladı. İki polisin soruşturulduğu duyurul du. Yaşananlar geçtiğimiz aylarda polisin 'dur' ihtarı sonrasında öldürdüğü 17 yaşındaki Nahel M.'yi hatırlattı. Nahel M.'nin ölümüyle günlerce süren sokak olayları çıkmıştı.