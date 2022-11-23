Fransız siyaset bilimci: ABD’nin PKK/YPG’ye sessiz kalması korkunç bir körlük

"ABD'NİN SESSİZ KALMASI KORKUNÇ BİR KÖRLÜK"

Saint-Prot, ABD, İngiltere ve AB ülkelerinin çoğunun oluşturduğu Batı kanadının, Rusya-Ukrayna Savaşı'na odaklanmışken Türkiye'nin, "bu ülkelerinin önceliğinin Rusya'yı Avrupa'da engellemek mi yoksa PKK'yı desteklemek mi olduğu" sorusunu sorarak meselenin özüne indiği değerlendirmesini yaptı.

Fransız Siyaset Bilimci, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, müttefiklerinden Türkiye'yi meşru endişelerinde haklı bulmalarını beklediğinin altını çizdi.

Saint-Prot, "Türkiye'nin güçlü bir unsuru olduğu NATO'da, ABD Başkanı Joe Biden başta olmak üzere ortaklarının bölgedeki istikrarı baltalayacak saldırıları kınayacakları açıklamalarına rağmen Ankara'nın endişelerine yeterince kulak asmadığı" yorumunu yaptı.

"PKK ve suç ortakları, bölge istikrarını tehdit ederken; ABD'nin sessiz kalması korkunç bir körlük." diyen Saint-Prot, ABD'nin terör listesine almasına rağmen yakın zamanda İstanbul'daki saldırının da faili olan terör örgütü PKK'yı bir taraftan da desteklemesinin oluşturduğu çelişkiye dikkati çekti.