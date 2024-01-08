Fransız vekil isyan etti: Filistinlilerin yok edilmesi kabul edilemez!

Fransa'da muhalefetin önde gelen partilerinden Boyun Eğmeyen Fransa'nın (LFI) Milletvekili Thomas Portes, İsrailli askerlerin Fransa Ulusal Marşı'nı seslendirdiği anlara ilişkin paylaşımda bulunarak, Fransızların "Filistin halkının yok edilmesine" yönelik operasyonlara katılmasının kabul edilemez olduğunu bildirdi.

LFI Milletvekili Portes, X sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, İsrail ordusundaki askerlerin Fransa Ulusal Marşı La Marseillaise'i söylediği anlara ilişkin görüntü paylaştı. Portes, paylaşımında İsrail ordusundaki yabancı uyruklu vatandaşların arasında Fransızların, ABD'lilerin ardından en büyük orana sahip olduğunu ifade etti.

İsrail'de 4 bin 185 Fransız asıllı askerin "savaş suçu işleyen, etnik temizlik ve soykırım yapan" ordunun saflarında yer aldığına dikkati çeken Portes, Fransa vatandaşlarının, "Filistin halkının yok edilmesine" yönelik askeri operasyonlara katılmasını "kabul edilemez" olarak niteledi.

Portes, Fransa Adalet Bakanı Eric Dupond-Moretti ve Paris Savcılığına, İsrail ordusuna suç ortaklığı yapan askerler hakkında soruşturma açmaları çağrısını yineledi.