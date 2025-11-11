Fung-wong Tayfunu, Filipinler’i yıktı: 8 ölü

Filipinler'i etkisi altına alan Fung-wong (Uwan) Tayfunu'nun yol açtığı sel ve toprak kaymalarında 8 kişi hayatını kaybetti. 1 milyon 400 binden fazla kişinin güvenli alanlara tahliye edildiği belirtilen açıklamada, kuzeydeki 130'dan fazla köyün sular altında kaldığı, halkın çatılara sığındığı ifade edildi. Açıklamada, hükümetin kurtarma ve yardım çalışmalarına hız verdiği vurgulandı. Filipinler'de Kalmaegi Tayfunu nedeniyle 224 kişi hayatını kaybetmiş, Devlet Başkanı Ferdinand Marcos Jr, 6 Kasım'da tayfun nedeniyle "ulusal afet durumu"nun ilan edildiğini bildirmişti.