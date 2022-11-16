Füze krizi çabuk çözüldü

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlayan saldırılarında savaşın bir kez daha tüm Avrupa'ya yayılma riski ortaya çıktı. NATO üyesi Polonya-Ukrayna sınırındaki bir köye önceki gün düşen ve iki kişinin ölümüne neden olan füze nedeniyle kıtada tansiyon en üst seviyeye çıktı. Polonya Savunma Bakanlığı, Ukrayna sınırında bulunan Przewodow Köyü'ne düşen füzenin ardından ülkenin kara kuvvetleri, donanma ve hava savunma sistemleriyle yüksek alarm durumunda olduğunu bildirdi.Rusya Savunma Bakanlığı, Polonya- Ukrayna sınırına saldırı düzenlemediğini duyurdu. Moskova yönetimi iddiaların bölgedeki gerginliği artırmak isteyen Batı ülkeleri tarafından ortaya atıldığını ve NATO ile Rusya arasındaki gerginliğin tırmandırılmak istendiğini açıkladı. ABD Başkanı Joe Biden, "Füzenin Rusya'dan fırlatılması uzak ihtimal. Polonya'ya düşen füze Ukrayna kaynaklı" derken NATO ile Polonya da füze parçalarının Ukrayna'nın S-300 sistemine ait olduğunu söyledi. Bu açıklamalardan sonra kıta genelindeki yansiyon birden düştü.Amerikan AP ajansına konuşan üç ABD'li yetkili ise füzenin Rus füzesine karşıUkrayna tarafından fırlatılmış olabileceğini söyledi. Yetkililer, füzenin, Rusya'nın fırlattığı bir füzeyi düşürmek için ateşlenmiş olabileceğini belirtti. Ukrayna, füzelerinden birinin Polonya'ya düştüğü iddialarını ise 'komplo teorisi' ve 'Rus propagandasının parçası' olarak nitelendirerek reddediyor.Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Polonya'ya füze düşmesinden "endişeli" olduğunu bildirdi. Estonya hükümeti Polonya konusunda acil toplanma kararı aldı. Polonya'nın önceki gece 4. maddeye atfen yaptığı çağrı üzerine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, ittifak büyükelçilerini acil toplantıya çağırdı.NATO büyükelçileri, delilleri inceledikten sonra ittifakın 4'üncü maddesinin işletilip işletilmeyeceği konusunda karar verecekti. Ancak NATO'dan yapılan açıklamada Polonya'ya düşen füzenin Ukrayna'dan ateşlendiği belirtildi. Böylece 4. maddenin hayata geçirilmesine gerek kalmadan kriz çözülmüş oldu. Polonya'da 10 binden fazla ABD askeri bulunuyor.Kremlin Sözcüsü Dimitri Peskov, Polonya'nın Ukrayna sınırında bulunan Przewodow Köyü'ne füze düşmesi ve 2 kişinin ölmesine ilişkin yaptığı açıklamada, "Herhangi gerçek bir veriye dayanmayan bir başka histerik, ateşli Rusya karşıtı tepkiye daha tanık olduk. Hatta çeşitli ülke temsilcileri ne olduğuna dair net bir bilgi sahibi olmadan açıklamalarda bulundu" dedi. Kuzey Akım boru hatlarına yönelik sabotajlarda benzer bir tepkiye rastlamadıklarını vurgulayan Peskov, "O zaman böyle bir tepki yoktu" diye konuştu.