Füzeden kaçanı keskin nişancılar öldürüyor

İsrail'in 279 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı 38 bin 345'e ulaştı. Katil İsrail ölüm tuzaklarına devam ediyor. Günlerdir binlerce kişiyi bir kez daha evlerinden zorla çıkaran İsrail, sivillerin sığındığı çadırları, okulları ve sığınakları hedef alıyor.Siyonist rejim dün de Gazze kenti için tahliye emri verdi. Gazze kentinde 300 bin Filistinlinin tamamı için tahliye emri verildi. İsrail'in aylardır yerle bir ettiği Gazze kentine bir kez daha geniş bir saldırı hazırlığında olduğu bildirildi. Al Jazeera'daki habere göre İsrail keskin nişancıları, Yermuk Stadyumu çevresinde sokağa çıkan Filistinlileri öldürüyor. Sokak ortasında vurulmuş şekilde bekleyenlere ambulansların ulaşmasına da izin verilmiyor. Öte yandan ABD'de Biden yönetimi, 2 aydır bir tonluk bombalarla birlikte sevkiyatını durdurduğu 227 kilogramlık bombaları, İsrail'e tekrar göndermeye başladı.