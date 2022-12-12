Füzyon enerjisinde çığır açacak gelişme

ABD, bugün füzyon enerjisinde çığır açacak bir gelişmeyi dünya ile paylaşacak. ABD basını, bilim insanlarının ilk kez net enerji kazanımı sağlayan bir füzyon reaksiyonu ürettiklerini duyurdu. Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki Ulusal Ateşleme Tesisi'ndeki araştırmacılar, kısa süreliğine kendi kendini sürdüren bir füzyon reaksiyonunu ateşlemeyi başardı. Yani artık nükleer füzyon bir enerji kaynağı olarak kullanılabilecek. Haberlere göre, insanlığın petrol ve kömür yakıtlara olan ihtiyacını azaltacak.