Füzyon enerjisinde tarihi başarı! Bilim insanları açıkladı

ABD Enerji Bakanı Jennifer Granholm yaptığı açıklamada, söz konusu füzyon deneyini "dönüm noktası niteliğinde bir başarı" olarak nitelendirdi. Granholm, Lawrence Livermore Ulusal Laboratuvarı'ndaki ve diğer ulusal laboratuvarlardaki bilim insanlarının, ABD'nin iklim değişikliğiyle mücadele için temiz enerji sağlamak, nükleer deneme yapmadan nükleer caydırıcılığı sürdürmek gibi insanlığın en karmaşık ve acil sorunlarını çözmesine yardımcı olacak çalışmalar yaptığını ifade etti.

Granholm, "Ateşleme, yalnızca yıldızlarda ve güneşte bulunan belirli koşulları ilk kez kopyalamamıza izin veriyor. Bu dönüm noktası, toplumumuza güç veren sıfır karbon bol füzyon enerjisi ihtimaline bizi bir adım daha yaklaştırıyor. Füzyon enerjisini ilerletebilirsek, onu temiz elektrik, ulaşım yakıtları, güç, ağır sanayi ve çok daha fazlasını üretmek için kullanabiliriz" dedi.