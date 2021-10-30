G20 Zirvesi için geri sayım! Dünya liderleri yüz yüze geliyor

SIKI GÜVENLİK ÖNLEMİ ALINDI

Ev sahibi İtalya'nın Başbakanı Mario Draghi, liderleri kongre merkezi önünde karşılayacak. Liderler, aile fotoğrafı çektirecek ve "Küresel Ekonomi ve Küresel Sağlık" konulu zirvenin ilk oturumuna katılacak. İlk oturumun ardından liderlerin ikili görüşmeleri olması planlanırken, daha sonra liderler "KOBİ'lerin ve kadınlara ait işletmelerin daha iyi gelişmelerini desteklemek" konulu etkinlikte bir araya gelecek. Lider akşam saatlerinde ise İtalya Başbakanı Draghi tarafından ev sahipliği yapılacak kültürel etkinlikle buluşacak. Daha sonra İtalya Cumhurbaşkanı Sergio Mattarella tarafından Ouirinale Sarayı'nda heyet başkanları onuruna verilecek akşam yemeğinde liderler bir araya gelecek.

İtalya İçişleri Bakanlığı, bölgede güvenliği sağlamak için 5 bin ile 6 bin polis ve yaklaşık 500 askerin görevlendirildiğini duyurdu. Zirveye ev sahipliği yapacak kongre merkezinin çevresi Cuma gününden itibaren kordon altına alınırken, özel izin alınmadan kimsenin girişine izin verilmiyor. Roma üzerindeki hava sahası kapatıldı ve potansiyel sorunlar için sınır kontrolleri arttırıldı.