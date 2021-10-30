G20 Zirvesi’nde Biden-Macron arasında tokalaşma krizi dikkat çekti

Dünyanın en büyük ekonomilerini bir araya getiren uluslararası G20 Zirvesi'nde dünya liderleri bir araya geldi. İtalya'nın başkenti Roma'da, aile fotoğrafı çekimlerinin ardından resmen başlayan zirvede, ABD Başkanı Joe Biden ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron da oldukça yakından takip edildi.

DENİZALTI KRİZİNİN ETKİSİ SÜRÜYOR

Avustralya'nın, Fransa'dan gelecek olan denizaltı siparişini iptal edeceğini ve bunun yerine AUKUS adı altında İngiltere ve ABD ile bir iş birliği yapacağını duyurmasının ardından ABD ve Fransa ilişkileri, oldukça gergin bir noktaya ulaşmıştı.