G7 Zirvesi ‘enerji krizi’ gölgesinde başladı

DÜNYANIN en büyük 7 ekonomisini bir araya getiren G7 Liderler Zirvesi, savaş ve artan stagflasyon endişelerinin gölgesinde Almanya'nın ev sahipliğinde Bavyera eyaletinde başladı. Zirve dolayısıyla Almanya'da bulunan G7 üyesi ABD, İngiltere, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'nın liderleri ile davetli ülkelerin devlet ve hükümet başkanları Elmau Sarayı'nda bir araya geldi. Zirvenin, NATO üyesi devletlerin ittifakın yeniden yapılanmasını müzakere edeceği NATO Zirvesi'nin hemen öncesi gerçekleşmesi dikkat çekti. Zirvesi'nin ana gündemi, Rusya-Ukrayna savaşı ve Moskova'ya yönelik yaptırımlar, enerji krizi ve güvenliği olacak.