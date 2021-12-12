Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri G7’den Rusya’ya Ukrayna uyarısı
Giriş Tarihi: 13.12.2021

G7’den Rusya’ya Ukrayna uyarısı

G7’den Rusya’ya Ukrayna uyarısı
UKRAYNA-Rusya gerginliği İngiltere'de düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısının gündemindeydi. Liverpool'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İran, Çin ve Ukrayna konularına ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss, "Rusya'nın herhangi bir ihlalinin ağır sonuçları olur" uyarısı yaptı.Truss, G7 ülkelerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok net bir mesaj gönderdiğini belirterek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda büyük sonuçları olur dedi.
ARKADAŞINA GÖNDER
G7’den Rusya’ya Ukrayna uyarısı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA