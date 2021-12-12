G7’den Rusya’ya Ukrayna uyarısı

UKRAYNA-Rusya gerginliği İngiltere
'de düzenlenen G7 dışişleri bakanları toplantısının gündemindeydi. Liverpool
'da düzenlenen G7 Dışişleri Bakanları Toplantısı kapsamında İran, Çin ve Ukrayna konularına ilişkin açıklamalarda bulunan İngiltere Dışişleri Bakanı Liz Truss
, "Rusya'nın herhangi bir ihlalinin ağır sonuçları olur" uyarısı yaptı.Truss, G7 ülkelerinin, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e çok net bir mesaj gönderdiğini belirterek Rusya'nın Ukrayna'ya saldırması durumunda büyük sonuçları olur dedi.