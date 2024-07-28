Gaemi tayfunu bu kez Çin’i vurdu: 12 ölü

Geçen hafta Filipinler ve Tayvan'ı vuran Gaemi Tayfunu 42 kişinin ölümüne neden olmuştu. Bu kez Çin'de etkili olan tayfun nedeniyle Hunan eyaletinde meydana gelen toprak kaymasında 12 kişi hayatını kaybetti. Yuelin köyünü vuran heyelan, bir konutun bir kısmını yıktı. Kurtarma ekipleri cansız bedenleri ve altı yaralıyı bularak hastaneye götürdü. Çin'in güneybatısındaki Sichuan eyaletinde de geçen hafta etkili olan şiddetli yağışlar sel felaketine yol açmıştı. Sel, Shaanxi eyaletindeki Shangluo şehrindeki bir otoyol köprüsünün çökmesine neden oldu. En az 20 aracın köprünün altından geçen Jinqian Nehri'ne düşmesi sonucu 15 kişi hayatını kaybetti.