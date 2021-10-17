Gallerli yunuslar lehçeli konuşuyor

Galler
kıyılarında yüzen yunuslar, dünyanın diğer yerlerinde yaşayan yunus sürülerinden farklı bir aksan kullanırken kaydedildi. Cardigan Körfezi açıklarında yaşayan yunus sürüleri, daha yüksek frekansta ıslık çaldıkları kendi benzersiz lehçelerini kullanırken kaydedildi. Araştırmacılar, daha önce Cardigan Körfezi'ndeki yunusların ıslıklarının sesinin Birleşik Krallık'ta bulunan diğer sürülerden farklı olduğunu keşfetmişti. Söz konusu keşif, ineklerin bölgesel aksanlarla möölediğini ve kuş seslerinin ülkenin farklı yerlerinde değişiklik gösterdiğini ortaya koyan çalışmaların ardından geldi.