‘Gardaş Azerbaycan’ ilk geldi, son gitti

Ülkemizi sarsan depremler sonrası dünyanın dört bir yanından çok sayıda ülke yardım için birbiriyle yarıştı. Depremi duyar duymaz yola dökülen ilk ülke ise kardeş Azerbaycan oldu. Gerek hükümet gerekse Azerbaycan vatandaşları, Türkiye'nin yaralarını sarmak için koştu. Deprem kendi ülkelerinde olmuş gibi hareket eden ve "İhtiyaç olduğu kadar kalacağız" diyen Azerbaycanlı arama kurtarma ekibinin son bölümü dün ülkeden ayrıldı.Depremlerin merkez üssü Kahramanmaraş'a gelen yaklaşık 760 Azerbaycan arama kurtarma personelinden 224'ü daha törenle ülkelerine uğurlandı. Depremin olduğu günden bu yana Kahramanmaraş ve Hatay'da çalışma yaptıklarını belirten Azerbaycan Olağanüstü Haller Bakanlığı Ekip Komutanı Tümgeneral Muharrem Hasanov, enkaz altından 53 afetzedeyi kurtardıklarını aktardı. "Azerbaycan devleti, Azerbaycan halkı olarak her zaman Türkiye'nin yanındadır" diyen Hasanov, "Bizim Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, bu şehirlerin imarında da Azerbaycan devleti Türk devletinin ve kardeşlerinin yanında olacaktır. Burada yabancı ekipler vardı ama biz o ekiplerden değildik. Buradaki insanların bize olan sıcaklığı, kendilerinden ayırmamaları bize bu hissi yaşattı. Bize her zaman destek oldukları için Türk halkına minnettarım" ifadelerini kullandı.