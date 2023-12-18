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Giriş Tarihi: 18.12.2023

Gazeteci katilleri hesap verecek

Gazeteci katilleri hesap verecek
Katar merkezli Al Jazeera kanalı, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında ölen kameramanı Samir Ebu Dakka için Uluslararası Ceza Mahkemesine (UCM) başvuracağını duyurdu. Kanaldan yapılan yazılı açıklamada, avukat ve uzmanlardan oluşan ekibin, Ebu Dakka'nın öldürülmesiyle ilgili dosya hazırladığı belirtildi. Açıklamada, dosyada, Filistin topraklarında görev yapan Al Jazeera personeline yönelik saldırıların da yer alacağı ifade edildi. İsrail'in yaraladığı ve ilk yardıma izin vermediği Ebu Dakka hayatını kaybetmişti. İsrail'in, Han Yunus kentinde yerinden edilenlerin kaldığı Ferhane Okulu yakınına düzenlediği saldırıda Al Jazeera kameramanı Samir Ebu Dakka ve Gazze muhabiri Vail ed-Dahduh yaralanmış, ambulansları bölgeye sokmamıştı.
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Gazeteci katilleri hesap verecek
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