Gazetecileri aileleriyle birlikte katlettiler

GAZZE'DE bugüne kadar 70 gazeteci katledildi, Filistin Gazeteciler Sendikası, 2 gazetecinin kayıp olduğunu, 31 gazetecinin de İsrail hapishanelerinde tutulduğunu belirtti. Kadın gazeteciler Doaa Sharaf , Salma Mkheimer, Salam Mima, İman el-Akıli ve Ayat Haddura aileleriyle birlikte hedef alındı. Haddura, TV'de "Bu son videom olacak" dedikten birkaç saat sonra bazı akrabalarıyla birlikte öldü. Doaa Sharaf, Gazze'deki evinde oğluyla birlikte bombaların hedefi oldu. Salma Mkheimer hava bombardımanında çocuğu, babası, annesi ve bazı aile üyeleriyle birlikte hayatını kaybetti. Salam Mima, Cibaliye Mülteci Kampı'nda bulunan evinin İsrail ordusu tarafından vurulmasıyla ailesiyle birlikte öldü. "Ayn Medya" foto muhabiri İbrahim Lafi ise daha 22 yaşındayken İsrail saldırılarında yaşamını yitiren en genç gazetecilerden biri oldu.