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Haberler Dünya Haberleri Gazprom’dan flaş doğal gaz kararı! Moldova sevkiyatının ayrıntısı netleşti
Giriş Tarihi: 28.11.2022 12:25

Gazprom’dan flaş doğal gaz kararı! Moldova sevkiyatının ayrıntısı netleşti

Rus enerji şirketi Gazprom, son haftalarda krize neden olan Moldova için kararını açıkladı. Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da tutulduğunun tespit edildiği açıklayan Gazprom, sevkiyatın azaltılacağı sinyalini vermişti.

AA
Gazprom’dan flaş doğal gaz kararı! Moldova sevkiyatının ayrıntısı netleşti

Rus enerji şirketi Gazprom, Ukrayna üzerinden Moldova'ya doğal gaz sevkiyatını azaltmama kararı aldığını bildirdi. Gazprom'dan yapılan yazılı açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da tutulduğunun tespit edildiği anımsatıldı.

Moldova tarafının söz konusu gaz için gerekli ödemeyi Gazprom'a yaptığı bilgisine yer verilen açıklamada, bu nedenle doğal gaz sevkiyatının da azaltılmamasına karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, Moldova'nın sözleşme yükümlülüklerini sıklıkla ihlal ettiğinin ve Gazprom'un gaz sevkiyatını tümüyle durdurma hakkını saklı tuttuğunun altı çizildi.

Gazprom'dan 22 Kasım'da yapılan açıklamada, Moldova'ya gönderilen doğal gazın bir kısmının Ukrayna'da kaldığı, durumun devam etmesi halinde 28 Kasım'dan itibaren Ukrayna üzerinden gaz sevkiyatının azaltılacağı bildirilmişti.

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Gazprom’dan flaş doğal gaz kararı! Moldova sevkiyatının ayrıntısı netleşti
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