Gazze açlığın pençesinde

Uluslararası Adalet Divanı'nın soykırım kararına rağmen İsrail dün de katliamına devam etti. Katliamın 113 gününde Gazze'ye bomba yağdırdı. Han Yunus'ta pek çok noktayı vurdu. Yüz binlerce insan ise "ciddi gıda krizi" yaşıyor. Birleşmiş Milletler Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansına göre, Gazze Şeridi'ne gelen yardımlar, nüfusun ihtiyacının yüzde 7-8'ini bile karşılamıyor. Filistinliler bir tas çorbaya muhtaç durumda. Göçe zorlanan Filistinliler, yiyecek kıtlığı ve yetersiz hijyen nedeniyle son derece kötüleşen yaşam ve sağlık koşulları altında yaşıyor. Avrupa-Akdeniz İnsan Hakları İzleme Örgütü (Euro-Med) ise uluslararası toplumun, İsrail'in Gazze'de halihazırda açlıktan ölmek üzere olan sivilleri kasten öldürmesinin durdurulması yönündeki çağrıları dikkate alması gerektiğini bildirdi. Öte yandan öldürülerin sayısı 26 bini geçti.