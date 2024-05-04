Gazze Batı’nın foyasını ortaya çıkardı

ABD başta olmak üzere Avrupalı ülkeler, İsrail'in soykırımına kalkan olmak isterken diğer taraftan uluslararası ilişkilerin önemli dinamiği olan kurumların altını tamamen boşalttı. Birleşmiş Milletler (BM), Avrupa Birliği (AB) ya da Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) gibi uluslararası kurumlar Gazze Şeridi'ndeki vahşete dair sözde de kalsa açıklamalar yapıyor. Dahası BM Güvenlik Konseyi ya da Uluslararası Adalet Divanı (UAD) gibi bağlayıcılığı olan kurumlar çeşitli kararlar alıyor. Ancak Siyonist İsrail, ABD'nin şemsiyesinin altında katliamlarına devam ediyor.BMGK: Acil ateşkes ilan edilmeli.İsrail: O günden beri 2 bin Filistinliyi daha katletti.Uluslararası Adalet Divanı: İsrail'in Gazze'ye insani yardımları engelsiz ulaştırmasına hükmetti.İsrail: UAD'nin kararının açıklandığı günlerde Filistinli bebekleri açlıktan ölüme terk etti.DSÖ: Sağlık birimlerine saldırılar savaş suçu.İsrail: 7 Ekim'den beri 400 sağlık merkezini yıktı.UNICEF: Gazze binlerce çocuğa mezar oldu.İsrail: Öldürdükleri Filistinli çocuk sayısı 15 bine dayandı.BM: Toplu mezarlar araştırılmalı.İsrail: Hastane bahçelerini bile toplu mezarlara dönüştürdü ve hâlâ soruşturma izni vermiyor.Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, Gazze'de ölü bedenlerden organ çalıyor.İsrail: Siyonist rejim hiçbir uluslararası bağımsız soruşturmaya izin vermiyor.İnsan Hakları İzleme Örgütü: İsrail, sivilleri aç bırakmayı "savaş yöntemi" olarak kullanıyor.İsrail: Okullar, camiler, hastaneler ya da kiliselere sığınan binlerce kişiyi günlerce aç ve susuz bıraktı.BMGK üyeleri: İsrail'in World Central Kitchen'da görevli olan Batılı 7 yardım çalışanını öldürmesine tepki gösterdi.İsrail: Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu "Savaşta böyle şeyler olur" dedi. Soruşturma bile açılmadı.Avrupa Birliği: Batı Şeria'daki yerleşkeler yasadışı.İsrail: Terörist yerleşimci Yahudiler, yüzlerce Filistinlinin evine çöktü.BM Raportörleri: İsrail'in saldırıları soykırım izlerini taşıyor.İsrail: 150 BM çalışanını öldürdü. BM çalışanlarının Gazze'ye girişini engelledi.Uluslararası Af Örgütü: Soykırım önlenmeli.İsrail: Öldürdükleri Filistinli sayısı 35 bine dayandı, enkaz altında da 10 bin kişi var.Dünya Gıda Programı: Gazze Şeridi'nde kıtlık riski sürüyor.İsrail: Karadan yardımların ulaştırılmasına hâlâ izin vermiyor.Avrupa Komisyonu: Gazetecilerin erişimi sağlanmalı.İsrail: Tarihin en büyük gazeteci cinayeti Gazze'de yaşandı. 211 günde142 gazeteciyi katlettiler.İSRAİL ordusunun 212 gündür saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'nde can kaybı son 24 saatte 32 artarak 34 bin 654'e yükseldi. Birleşmiş Milletler (BM) İnsani İşlerden Sorumlu Genel Sekreter Yardımcısı ve Acil Yardım Koordinatörü Martin Griffiths, İsrail'in 1.5 milyon kişinin sığındığı Refah'a yapacağı bir kara harekâtının "kelimelerle ifade edilemeyecek bir trajediden başka bir şey olmayacağı" uyarısında bulundu. BM Çocuklara Yardım Fonu ise (UNICEF) Refah'a kara saldırısının çok büyük bir felakete yol açacağını kaydetti. Buradaki 600 bin çocuğun ya hasta ya yaralı ya da aç olduğunu duyurdu. Öte yandan İsrail ordusunun işgal altındaki Batı Şeria'da buldozerle yıktığı evden bir Filistinlinin cesedini çıkardığı ve ambulansın buraya ulaşmasını engellediği bildirildi.