Gazze halkı hayata tutunmaya çalışıyor: Futbol maçıyla eğlendiler

Takımlardan birinin antrenörü Vail Ebu Seyf, İsrail'in düzenlediği saldırılar nedeniyle şubat ayında yaralandığını, iki ayağında da platin olduğunu ancak yine de maça katılmak istediğini dile getirdi.

Ebu Seyf, "Bu maç; savaşa, ablukaya ve zor hayat şartlarına rağmen hala kararlı olduğumuzun dünyaya bir mesajıdır." dedi.

Maçın hakemi Rami Ebu Haşiş de düzenledikleri organizasyonla yerinden edilmiş insanları "bir nebze olsun" mutlu etmek istediklerini söyledi.