Gazze halkından İsrail’e yanıt: Evimizdeyiz, gitmeyeceğiz

Gazzelıler, işgalci İsrail ordusunun yaptığı tahliye çağrısının 1948'i hatırlattığı dile getirdi. Al Jazeera'ya konuşan bölge sakinleri, "Yakıt yok. Araba yok. Yol yok. Gidebileceğimiz eşeklerimiz bile yok. İsrail, 1948'de 750 bin Filistinliyi sürgün ettiği gibi bizi de sürgün etmek istiyor" sözleriyle tehcire karşı duracaklarını kaydediyor. Hamas'ın siyasi ve uluslararası ilişkiler bürosu başkanı, Al Jazeera'ya İsrail'in Gazze'nin kuzey kısmını boşaltması çağrısı yapmasına rağmen Gazze'deki Filistinlilerin anavatanlarını terk etmeyeceklerini söyledi. Basem Naim, "İki seçeneğimiz var: Bu işgali yenmek ya da evlerimizde ölmek. "Ayrılmayacağız. Nekbe'yi bir kez daha tekrarlamaya hazır değiliz" dedi.