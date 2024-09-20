Gazze işgalinde ateşkes tartışmalarına yeni açıklama: ABD ‘ortadan kalktı’ diyerek duyurdu

The Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin ABD Dışişleri Bakanlığı ve Pentagon'dan yetkililere dayandırdığı haberinde, yakın zamanda Gazze'de ateşkes anlaşması yapılmasının beklenmediği ifade edildi.

ABD'li kaynaklardan biri, Beyaz Sarayın tarafların ateşkes anlaşması metninin yüzde 90'ı üzerinde mutabık kaldığını bildirmesine rağmen söz konusu anlaşmaya "yakın zamanda varılamayacağı" değerlendirmesini yaptı. Lübnan'da Hizbullah mensuplarının kullandığı çağrı cihazları ve telsizlerin patlatılmasının ardından "geniş çaplı savaş ihtimalinin arttığını" belirten kaynak, "bu durumun İsrail-Hamas arasındaki diplomatik çabaları daha da karmaşık hale getireceğini" kaydetti.

Başka bir yetkili "ateşkes anlaşmasına varılıp varılamayacağı konusunda şüpheleri bulunduğunu" dile getirirken bu düşüncesinin ardındaki nedenin, taraflar arasında sağlanamayan esir takası ve Hamas'ın talepleri olduğunu aktardı.