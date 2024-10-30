Gazze, İsrail’in barbarlığına terk edildi

Siyonist İsrail rejimi, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde 25 gündür uyguladığı etnik temizliğe dünyanın gözü önünde devam ediyor. İsrail ordusunun Beyt Lahiya'da 5 katlı bir binaya düzenlediği saldırıda 109 Filistinli daha yaşamını yitirdi. Sivillerin sığındığı Ebu Nasır ailesine ait binada öldürülenlerin en az 25'i çocuklar oldu. Saldırı sonrasında 40 kişiye hâlâ ulaşılamıyor. Binada 200 sivilin kaldığı açıklandı. İsrail saldırısının Filistinlileri uykularında yakaladığı öğrenildi.İsrail'in binanın enkazına ambulansların ve arama kurtarma ekiplerinin ulaşmasına da izin vermediği kaydedildi. Katil İsrail ordusu günlerdir Gazze'nin kuzeyindeki hastaneleri de yok etti. Son olarak önceki gün Kemal Advan Hastanesi'ndeki bütün doktorları tutuklamışlardı. Dünkü saldırının ardından da yaralananların tedavi edilmesi için hastane ve doktorun olmadığı açıklanarak bölgede bir kez daha "Ameliyat yapmayı bilenler hastanelere gelsin" anonsları yapıldı. Yaralıların birçoğunun da hastaneler olmadığı için yaşamını yitirdiği açıklandı.Saldırının ardından Filistinlilerin, kayıplarının önündeki görüntüleri sosyal ağlara düştü. Filistinli bir kadın, "Çocuklarıma mı, kızlarıma mı, torunlarıma mı yoksa kardeşlerime mi ağlayayım. Hepsini birden öldürdüler" şeklindeki gözyaşları İsrail'in etnik temizliğinin bir kanıtı daha oldu. Uzmanlar Gazze'nin İsrail'in barbarlığına terk edildiğine dikkat çekiyor. İsrail, Gazze'nin kuzeyindeki Filistinlileri bölgeden tehcir etmek için günlerdir generaller planı olarak bilinen etnik temizliği uyguluyor.İsrail'in 25 gün önce devreye soktuğu insanlık dışı plandan önce bölgede 400 binden fazla Filistinli bulunuyordu. Şimdilerde ise 100 binden fazla kişi sıkışıp kalmış durumda. İsrail, Filistinlilerin sürgünü için bölgedeki okulları ateşe veriyor, evleri havaya uçuruyor ve insanların sığındığı yerleri kasıtlı şekilde hedef alıyor. Euro-Med İnsan Hakları İzleme Örgütü'ne göre işgalci İsrail ordusu bu ay Filistinlileri yerlerinden etmek için barınma merkezlerine 39 kez saldırdı.