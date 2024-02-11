Gazze kasabı kana doymuyor

Kana doymayan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, tüm uyarı ve tepkilere rağmen geri adım atmıyor. Netanyahu, orduya yüzbinlerce Filistinlinin sığındığı Gazze'nin güneyindeki Refah kentinin tahliye edilmesi ve bölgeye girilmesi için plan sunmasını emretti. Öte yandan İsrail ordusu önceki gece sabaha kadar kente bomba yağdırdı. Uluslararası kuruluşlar ise Refah'a yönelik operasyonun bir felaket olacağı konusunda uyardı.Filistin Kızılayı, 6 yaşındaki Hind Receb'i kurtarmak üzere yola çıkan Kızılay ekibine ait ambulansın İsrail tarafından bombalanmış halde bulunduğu ve ekiplerinin de öldürüldüğünü duyurdu. Açıklamada, İsrail güçlerinin 12 gün önce Gazze Şeridi'nde hedef aldığı bir araçta mahsur kalan 6 yaşındaki Hind Receb ve yakınlarından 5 kişiye ait cansız bedenlere ulaşılmasının ardından onları kurtarmaya giden ambulansın da bombalanmış halde bulunduğu belirtildi. Ayrıca "İşgalciler, ambulansı, olay yerine gitmesine izin verilmesi için önceden koordinasyon sağlanmasına rağmen varır varmaz kasıtlı olarak hedef aldı'' denildi.