Gazze kasabı kana doymuyor

ABD Başkanı Joe Biden'ın önceki gün duyurduğu Gazze Şeridi'nde 3 aşamalı ateşkes önerisi 8 aydır devam eden İsrail soykırımının sona ereceği umudunu artırırken Gazze Kasabı İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'dan 'savaşa devam' çıkışı umutları yine baltaladı.İsrail Başbakanlık Ofisi, Gazze Şeridi'nde "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi ve esirlerin serbest bırakılması" gibi şartları sağlanmadan herhangi bir öneriyi kabul etmeyeceğini duyurdu.Açıklamada, Başbakan Netanyahu'nun, "Hamas'ın askeri ve idari gücünün yok edilmesi, tüm rehinelerin serbest bırakılması ve Gazze'nin artık İsrail için bir tehdit oluşturmamasının sağlanması" yönündeki hedefleri hatırlatıldı.Başbakanlık Ofisi'nden önceki gün yapılan açıklamada da "İsrail'in Gazze'deki tüm hedefleri gerçekleşene kadar savaşı sürdürmede ısrarcı olduğu" belirtilmişti.Öte yandan, İsrail'in muhalefet parti lideri Yair Lapid, Başbakan Netanyahu'yu Biden'ın ateşkes çağrısına kulak vermeye çağırdı.Muhalif lider Lapid "İsrail hükümeti Başkan Biden'ın önemli konuşmasını görmezden gelemez. Masada bir anlaşma var ve bu anlaşma yapılmalı" ifadelerini kullandı.