Gazze Kasabı’na Trump’tan kalkan

Filistinlilerin Gazze'den sürgün edileceğini açıklayarak tepkileri üzerine çeken ABD Başkanı Donald Trump yeni bir skandala daha imza attı. Trump'ın Uluslararası Ceza Mahkemesi'ne (UCM) yaptırım içeren bir kararname imzaladı. Trump, Gazze Şeridi'nde soykırıma imza atan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu hakkında tutuklama kararı çıkaran UCM'yi "Amerika ve yakın müttefiki İsrail'i hedef alan gayrimeşru ve temelsiz eylemlerle" suçladı.

Trump, ABD vatandaşları veya müttefikleri hakkındaki soruşturmalara yardım eden bireyler ve aileleri hakkında maddi yaptırımlar ve vize kısıtlamaları içeriyor. Trump 4 Şubat'ta İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile yaptığı basın toplantısında ABD'nin Gazze'de "yönetimi devralacağını", burada yaşayanların başka bir yere yerleşmesi gerektiğini söylemişti.

GAZZE KASABI MEMNUN

UCM'den yapılan açıklamada, "UCM, ABD'nin mahkeme yetkililerine yaptırım uygulamayı, bağımsız ve tarafsız yargı çalışmalarına zarar vermeyi amaçlayan başkanlık kararnamesinin yayımlanmasını kınıyor" ifadesi kullanıldı. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Yüksek Komiserliği (OHCHR) de Trump'ın yaptırım kararına imza atmasından endişe duyduğunu belirtti. Gazze Kasabı Netanyahu, Trump'ın kararnamesini imzalamasını memnuniyetle karşıladı. Öte yandan Netanyahu "Suudi Arabistan, Filistin devleti istiyorsa kendi toprakları üzerinde kurabilir" açıklaması yaptı.



BİNALARI HAVAYA UÇURDULAR

BATI Şeria'nın kuzeyinde saldırılarını yoğunlaştıran İsrail, Cenin'de çok sayıda binayı havaya uçurdu.