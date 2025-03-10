Gazze kasabı’nın hedefi önce katliam sonra sürgün

Terör devleti İsrail'in Başbakanı Binyamin Netanyahu, 15 ay boyunca kan gölüne çevirdiği Gazze Şeridi'nde katliamdan vazgeçmiyor. Hamas ile esir takası anlaşmasının 2'nci aşamasına yanaşmayan Gazze Kasabı Netanyahu, koltuğunu korumak için yeni planlar yapıyor. Netanyahu ile yeni atadığı Genelkurmay Başkanı Eyal Zamir, ateşkes anlaşması müzakerelerinde ilerleme kaydedilmemesi halinde Gazze'de tekrar başlatmayı planladıkları saldırıların detaylarını görüştü. İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberine göre planda, şiddetli hava saldırıları, bir önceki kara saldırısından daha büyük ölçekte karadan işgal, Gazze'nin kuzeyinde evlerine dönen Filistinlilerin tekrar sürgün edilmesi yer alıyor.

AÇLIK, KARANLIK VE SOĞUK...

9 gündür Gazze Şeridi'ne her türlü insani yardım girişini durduran İsrail şimdi de elektriği kesti. Zorlu şartlar altında hayatta kalmaya çalışan yaklaşık 2 milyon Filistinliyi açlık, ölüm ve karanlığa mahkûm eden İsrail, insanları bıktırmayı hedefliyor. Ancak, Filistinliler topraklarından vazgeçmeyeceklerini dile getiriyor. Hamas, ise İsrail'in hamlelerini, Filistin halkına ve direnişine, ucuz ve kabul edilemez bir şantaj politikasıyla baskı uygulamak için umutsuz bir girişim olarak değerlendirdi