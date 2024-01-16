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Giriş Tarihi: 16.1.2024 16:43

Gazze katliamı gölgesinde AB’den şaşırtan karar: Hamas sorumlusu terörist ilan edildi

Avrupa Birliği, Hamas’ın Gazze sorumlusu Yahya Sinvar'ın “terörist” listesine dahil edildiğini duyurdu.

AA
Gazze katliamı gölgesinde AB’den şaşırtan karar: Hamas sorumlusu terörist ilan edildi

Avrupa Birliği (AB), Hamas'ın Gazze Sorumlusu Yahya Sinvar'a yaptırım uygulayacağını duyurdu.

AB Konseyinden yapılan açıklamada, Sinvar'ın AB'nin "terörist" listesine dahil edildiği, bu kararın Hamas'ın oluşturduğu tehdit ve 7 Ekim 2023'te İsrail'e yönelik saldırıları nedeniyle alındığı belirtildi.

Bu kapsamda Sinvar'ın AB ülkelerindeki mali varlıklarının dondurulacağı aktarılan açıklamada, Sinvar'ın Avrupa'da herhangi bir mal varlığı olup olmadığı bilgisi verilmedi. Söz konusu yaptırımın bugün itibarıyla yürürlüğe girdiği bildirildi.

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Gazze katliamı gölgesinde AB’den şaşırtan karar: Hamas sorumlusu terörist ilan edildi
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