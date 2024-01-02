‘Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte biri ölebilir’

Edinburg Üniversitesi Küresel Kamu Sağlığı bölümünden Profesör Devi Sridhar, İngiltere'nin "The Guardian" gazetesi için Gazze'deki insani krize dair yazı kaleme aldı. Gazze Şeridi'nde, insani kriz devam ettiği takdirde Filistinli nüfusun gelecek yıla kadar "dörtte birinin" salgın hastalıklar yoluyla ölebileceği uyarısı yapıldı. Sridhar "Dünya gelecek yıl Gazze nüfusunun yaklaşık dörtte birinin ölümüyle yüzleşecek" dedi.Gazze yeni yıla İsrail bombardımanı altında girdi. AFP haber ajansına konuşan görgü tanıkları, Gazze kentinin batısındaki El Aksa Üniversitesi'ne sığınan 20 kişinin hava saldırısında öldüğünü belirtti. İsrail ordusunun düzenlediği saldırılarda öldürülenlerin sayısı son 24 saatte 156 artarak 21 bin 978'e, yaralı sayısı 56 bin 697'ye yükseldi. Birleşmiş Milletler'e göre Gazze'nin 2.4 milyon kişilik nüfusunun yüzde 85'in evlerinden oldu.İsrail güçleri, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'nde günde en az 181 kadın ve çocuğu öldürdü. Gazze'deki hükümetin açıklamasına göre yüzde 70'i kadın ve çocuk, 7 bin kişinin enkaz altında veya kayıp olduğu ifade edildi. Öte yandan Gazze'ye 7 Ekim'den bu yana ilk kez çocuk aşıları ulaştırıldı.Filistin resmi ajansı WAFA, Filistin Merkezi İstatistik Kurumu'nun 2023 yılı nüfus, ölüm ve gözaltı sayılarıyla ilgili hazırladığı raporu yayımladı. Gazze ve işgal altındaki Batı Şeria dahil olmak üzere Filistin topraklarında bu yıl İsrail tarafından öldürülenlerin sayısının İsrail'in kurulduğu 1948'den bu yana kaydedilen en yüksek rakam olduğu duyuruldu.