Gazze ramazan ruhuyla kenetlendi

İsrail'in yıktığı şehirlerinde enkazlar arasında uzun iftar sofrası kurarak ramazanı karşılayan Gazzeliler, buruk bir heyecanla kurulan iftar sofralarıyla ramazan ruhunu yeniden yeşertmeye ve hayatlarını normale döndürmeye çalışıyor. 15 ay süren saldırıların ardından İsrail-Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasıyla bu yıl ramazan ayına bombalar altında girmiyor. Aileleri ve akrabaları Gazze'de olan ve Türkiye'de yaşayan Nur Apıawwad ve Besan Alafifi, bu ramazanda Gazze'deki yakınlarının en azından iftar sofralarına oturabildiğini anlattı. Apıawwad, "Her şeye rağmen bu sene ramazanda ülkemiz bombalanmıyor. Her şey kesin olarak bitmiş olmasa bile bu sene ramazan ayını uzun iftar sofraları başında geçirebildiğimiz için şükür ediyoruz. Ama yine de orada insanlar çok zor durumda. Evleri yok, sahurda ya da iftarda yiyebilecek gıdaları yok. İnsanlar 7 Ekim'den bu yana çok fazla kayıp verdi. Bunun psikolojisiyle hayatta kalmaya ve normale dönmeye çalışıyorlar. Elbette kolay olmayacak ama başaracağız, yeniden ayağa kalkacağız" dedi.

'UMUDUMUZU HİÇ YİTİRMEDİK'

Türkiye'ye 4 yıl önce üniversite okumak için yerleşen 22 yaşındaki Alafifi ise ailesinin saldırılar sırasında Mısır'a kaçabildiğini ama hala ülkesindeki diğer vatandaşların çok zor durumda olduğunu söyledi. Alafifi, "Müslüman umutsuz olmaz. Biz umudumuzu hiç yitirmedik. Bu sene çok şükür mübarek ramazan ayına geçen sene olduğu gibi saldırılar altında girmiyoruz. Enkazların arasında sokaklar süsleniyor, uzun iftar sofraları kuruluyor. Ama Gazze'de yaşam 7 Ekim 2023'ten itibaren durmuştu. Yeniden yaşama dönmesi için çok büyük çaba gerekiyor" diye konuştu.