Gazze Şeridi’nin yarısı artık Refah’ta

Katil İsrail'in saldırıları, 7 Ekim ile 1 Aralık arasında Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki bölgelere yoğunlaşmıştı. Siyonist rejim 1 Aralık'tan itibaren ise daha önce "güvenli" diyerek binlerce kişinin sürgün edildiği güney bölgeleri yoğun şekilde vurmaya başladı. BM verilerine göre Gazze'nin 2.3 milyonluk nüfusunun neredeyse yarısı artık Refah bölgesinde. Mısır sınırındaki Refah şehri, savaş öncesi 300 bin olan nüfusuna ilave olarak şu anda yerinden edilmiş bir milyon Filistinliye daha ev sahipliği yapıyor. Öte yandan, Gazze'nin kuzeyinde yer alan El-Faluca Mezarlığı'nın İsrail zırhlı araçları ve iş makinelerince tahrip edildiği, bazı cesetlerin mezarlardan dışarı çıktığı belirtildi. Konuya ilişkin görüntüleri sosyal medya hesabından paylaşan gazeteci İslam Bedr, İsrail'in şehitlerin cesetlerine karşı da suç işlediğini ifade etti.