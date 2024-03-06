Gazze sokaklarında insanlık dışı görüntüler: Sivillerin naaşları şehri kapladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentindeki saldırılarında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Deyr Belah'ta, "El-Attar" ailesinin evini bombaladı.
Saldırıda en az 3 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.
Han Yunus kentinde, İsrail'in bazı mahallelerden çekilmesinin ardından hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları sokaklarda görüntülendi.
İşgalci İsrail askeri çekildi, vahşetin boyutu ortaya çıktı | Video
Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'in bazı mahallelerden çekilmesinin ardından hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları sokaklarda görüntülendi.