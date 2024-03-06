Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Dünya Haberleri Gazze sokaklarında insanlık dışı görüntüler: Sivillerin naaşları şehri kapladı
Giriş Tarihi: 6.3.2024 11:51

Gazze sokaklarında insanlık dışı görüntüler: Sivillerin naaşları şehri kapladı

Gazze katliamına aralıksız devam eden İsrail ordusu, yoğun bombardımana tuttuğu Han Yunus kentinden geri çekilmeye başlasa da ardından korkunç bir tablo bıraktı.

AA
Gazze sokaklarında insanlık dışı görüntüler: Sivillerin naaşları şehri kapladı

İsrail ordusunun Gazze Şeridi'nin orta kesimindeki Deyr Belah kentindeki saldırılarında en az 3 Filistinli hayatını kaybetti. Filistin sağlık kaynaklarından alınan bilgilere göre, İsrail savaş uçakları Deyr Belah'ta, "El-Attar" ailesinin evini bombaladı.

Saldırıda en az 3 Filistinli yaşamını yitirirken, çok sayıda kişi yaralandı.

İşgal ordusunun topçu birlikleri de Gazze'nin orta bölgesindeki Nuseyrat Mülteci Kampı'nı bombalarken, savaş uçakları da yoğun bir şekilde Han Yunus şehrini hedef aldı.

Han Yunus kentinde, İsrail'in bazı mahallelerden çekilmesinin ardından hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları sokaklarda görüntülendi.

İşgalci İsrail askeri çekildi, vahşetin boyutu ortaya çıktı | Video

Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinde, İsrail'in bazı mahallelerden çekilmesinin ardından hayatını kaybeden Filistinlilerin naaşları sokaklarda görüntülendi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Gazze sokaklarında insanlık dışı görüntüler: Sivillerin naaşları şehri kapladı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA