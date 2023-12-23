GAZZE Son Dakika: Kassam Tugayları duyurdu: İsrail’in patlamayan füzelerini kullanarak 5 tankı imha ettik

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.