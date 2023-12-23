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Giriş Tarihi: 23.12.2023 14:54 Son Güncelleme: 23.12.2023 14:56

GAZZE Son Dakika: Kassam Tugayları duyurdu: İsrail'in patlamayan füzelerini kullanarak 5 tankı imha ettik

Son dakika haberi: İsrail'in Gazze'ye uyguladığı soykırım tüm dünyanın gözü önünde devam ediyor. Günlerdir havadan ve karadan saldırılarına devam eden ve sivilleri hedef alan İsrail ordusu ağır kayıplar vermeye devam ediyor. Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları bugün yaptığı açıklamada, İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne fırlattığı patlamayan iki füzeyi kullanarak 5 tankı imha ettiklerini, mürettebatını öldürdüklerini ve yaraladıklarını duyurdu.

AA
GAZZE Son Dakika: Kassam Tugayları duyurdu: İsrail’in patlamayan füzelerini kullanarak 5 tankı imha ettik

Son dakika haberi: Kassam Tugaylarından yapılan yazılı açıklamada, İsrail güçlerinin, Gazze Şeridi'nde sivillerin evlerine fırlattığı iki tonluk 2 füzenin patlamadığı belirtildi.

"İki füzenin işgalcilerin araçlarının Cibaliya bölgesindeki yoluna yerleştirildiği ve araçlar bölgeye ulaştığında patlatıldığı" aktarılan açıklamada, söz konusu füzeler kullanılarak, 5 İsrail tankının imha edildiği, tüm personelin öldürüldüğü ve yaralandığı kaydedildi.

Filistin güvenlik kaynaklarına göre İsrail ordusu, 7 Ekim'den bu yana Gazze Şeridi'ne binlerce füze fırlattı ancak bir kısmı teknik nedenlerle patlamadı.

Filistin direniş güçleri, genellikle bu füzelerdeki patlayıcı maddeleri, patlayıcılar ve roket başlığı üretiminde kullanıyor.

- İSRAİL'İN GAZZE'Yİ İŞGALİNDE 7 EKİM SONRASI

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlere yönelik sürekli ihlallere karşılık verme" gerekçesiyle İsrail'e 7 Ekim'de kapsamlı saldırı düzenledi.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 bin 57 Filistinli öldürüldü, 53 bin 320'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 139'u karadan işgal sürecinde olmak üzere 472 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 123 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 7 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.

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