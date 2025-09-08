Gazze, uluslararası toplumun sahtekârlığını ortaya serdi

Bölgedeki gazeteciler, İsrail saldırılarının ikinci yılını doldurmak üzere olduğu Gazze Şeridi'nde soykırıma uğrayan ve açlıkla mücadele eden Filistinlilerin acılarını belgelemeye devam ediyor.

● İsrail'in soykırımını dünyaya duyuran Filistinli gazeteci İslam Bedr, "İsrail ordusu 700 gündür Filistinlilere karşı büyük bir katliam gerçekleştiriyor. Bu soykırım, İsrail'in ne olduğunu, çocukları ve yaşlıları kahreden açlık ve dökülen kan karşısında dünyanın duruşunu gösterdi. Gazze, uluslararası toplumun sahtekarlığını ortaya çıkardı" dedi.

● Sivil Savunma Müdürlüğü Sözcüsü Mahmud Basal da dünya ülkelerine seslenerek "Biz 700 gündür ölüyoruz, katlediliyoruz. Korku, ölüm ve açlıkla mücadele eden Gazze acı dolu günler yaşıyor" ifadelerini kullandı. "Binlerce aile hala enkaz altında, binlerce kişi kayıp yakınlarından haber bekliyor, herkesin en büyük dileği savaşın sona erdiği haberiyle uyanmak" diyen Basal, Gazze'de her gün yeni acılara uyandıklarını, bölgede yaşam alanının her geçen gün daha da daraldığını dile getirdi.

● Ehli Baptist Hastanesi doktorlarından İsam Ebu Acve ise "Sağlık durumu içler acısı. Yakıt, ilaç ve tıbbi malzemelerin girişine izin verilmesini ve geçişlerin açılmasını talep ediyoruz" diyerek yaşadıkları çaresizliği dile getirdi. İsrail, 7 Ekim 2023'ten bu yana Gazze Şeridi'nde saldırılarını sürdürerek Uluslararası Adalet Divanı'nın savaşı durdurma çağrılarını da görmezden geliyor.

ABD'DEN HAMAS'A KAPSAMLI ATEŞKES TEKLİFİ

İsrail devlet televizyonu KAN'ın haberinde, ABD Başkanı Donald Trump'ın Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un kapsamlı ateşkes anlaşması için Washington'un yeni teklifini İsrailli aktivist Gershon Baskin aracılığıyla Hamas'a ilettiği öne sürüldü. Witkoff'un tüm detayları basına yansımayan yeni teklifinin İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarını sona erdirmesi karşılığında sağ ve ölü 48 İsrailli esirin tamamının teslim edilmesinin yanı sıra bir kaç şartı içerdiği aktarıldı. Hamas ise Gazze'de kalıcı ateşkese varılmasını sağlayacak tüm önerilere açık olduğunu duyurdu.