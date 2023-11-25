Gazze’de 48 gün sonra ateşkes

İşgalci İsrail'in 7 Ekim'de Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı katliamların yedinci haftasında Hamas ve İsrail arasındaki mutabakatla esir takası ve insani yardıma imkân sağlayacak olan geçici ateşkes devreye girdi. Dün yerel saat ile 07.00 (TSİ 08.00) sularında çatışmalara verilecek dört günlük ara başladı. Gazze'ye saldırıları 4 günlüğüne durduracak ateşkesin başlamasının ardından okullara ve hastanelere sığınan Han Yunus kentindeki Filistinliler, evlerine dönmeye başladı.Ateşkesin başladığı ana kadar Gazze'ye füze yağdırmaya devam eden İsrail, Gazze'nin güneyinde bulunanlara broşürler atarak "Kuzeye geçmeyin, vururuz" tehdidinde bulundu. Ateşkesin başladığı ilk dakikalarda ise sürgün edildikleri Gazze'nin güneyinden kuzeydeki evlerine dönmek isteyen Gazzelilerin üzerine İsrail askerleri tarafından ateş açıldı. Saldırıda ilk belirlemelere göre 2 Filistinli yaşamını yitirirken, onlarca kişi yaralandı. Yaralılar arasında gazetecilerin de olduğu kaydedildi.Evlerine dönmek için yola çıkan Filistinliler, Gazze Şeridi'nin kuzeyinde yollarda onlarca çürümüş cesetle karşılaştı. Anadolu Ajansı'na konuşan Filistinli görgü tanıkları, Gazze şehrinin batısındaki evlerine dönerken Er-Reşid Caddesi'nde İsrail ordusu tarafından öldürülen onlarca Filistinlinin cesedini bulduklarını söyledi. Bazı Filistinliler, İsrail saldırıları nedeniyle harabeye dönen evlerinin enkazları arasında kullanılabilir durumdaki eşyaları topladı.Çatışmalara insani ara verilmesinin ardından Filistin Kızılayı'na ait ambulansların, Birleşmiş Milletler'in (BM) koordinasyonu ile hasta ve yaralıların tahliyesi için Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentinden kuzeyindeki Gazze kentine doğru yola çıktı. Öte yandan İsrail'in yaklaşık 50 gündür tam ablukaya aldığı Gazze Şeridi'nde su bulmakta zorlanan Filistinliler, içme suyuna ulaşmak için saatlerce kuyruklarda bekliyor.İsrail Ordusu, ateşkesin başlamasından birkaç dakika önce sosyal medyada paylaştığı videoda da "Savaş daha sona ermedi" tehdidinde bulundu. Arapça konuşan İsrail Ordusu Sözcüsü Avichay Adraee videoda "İnsani ara geçici" dedi. İsrail Savunma Bakanı Gallant da "Ateşkes sonrasında en az iki ay daha savaş sürecek" tehdidini savurdu.Mısır'dan dün Gazze Şeridi'ne yakıt girişinin başladığı bildirildi. Anlaşmaya göre günde 130 bin litre yakıt girecek. Buna ek olarak anlaşmanın geçerli olduğu her gün boyunca 200 insani yardım kamyonu Gazze Şeridi'ne girecek. Diğer taraftan Gazze'deki ateşkese rağmen İsrail- Lübnan sınırındaki çatışmalara ara verileceğine dair bir bilgi verilmedi.Çatışmalara verilen dört günlük ara kapsamında dün ilk rehine takası gerçekleştirildi. Hamas, yerel saatle 16.00'da (TSİ 17.00) İsrailli 13 rehineyi serbest bıraktı. Ayrıca 10'u Taylandlı, biri Filipinli 11 kişiyi de Kızılhaç'a teslim etti. Rehineler, Kızılhaç görevlileri tarafından ambulanslarla Gazze'nin güneyindeki Han Yunus'tan Mısır sınırındaki Refah Sınır Kapısı'na nakledildi. Rehineler daha sonra Kerem Şalom Sınır Kapısı'ndan İsrail'e giriş yaptı.Bu gelişme üzerine İsrail de işgal altındaki Batı Şeria'da bulunan Ofer Hapishanesi'nden 24'ü kadın, 15'i de 18 yaşı altı çocuk olmak üzere 39 Filistinli rehineyi serbest bıraktı.Binlerce Filistinli, rehineleri karşılamak için Filistin ve Hamas bayraklarıyla Batı Şeria'nın Betunya beldesinde toplandı. İsrail esaretinden kurtulan kadınlardan Hanan Bergusu (59), "Direnişçiler olmasaydı özgürlüğü göremezdik. Başımızın dik olmasını sağlayan direnişin varlığıdır" dedi.Anlaşma kapsamında Hamas'ın 50, İsrail'in ise 150 rehineyi daha salıvermesi bekleniyor.Özgürlüğüne kavuşan Filistinliler, gözyaşları içinde yakınlarıyla kucaklaştı. Bazıları da ellerinde bayraklarla bir kamyonetin üzerine çıkarak, coşkulu kalabalığı selamladı.İşgalci İsrail, ateşkesin başladığı ana kadar saldırmaya devam etti. İsrail askerleri, Gazze'deki Endonezya Hastanesi'ne yoğun ateş altında baskın düzenledi. Wafa haber ajansına göre, Filistinli gazeteci Amal Zuhd ve aile üyeleri Gazze'de öldürüldü. Gazze Sağlık Bakanlığı, "Ebu Hüseyin Okulu'na düzenlenen saldırıda 27 kişi öldü" açıklamasını yaptı. İsrail ordusu ayrıca insani aradan önce Şifa Hastanesi yerleşkesinin bir kısmını havaya uçurdu.İsrail'in saldırıları sonucu Gazze Şeridi'nde öldürülenlerin sayısı 322 artarak 14 bin 854'e yükselirken, 6 bini çocuk 4 bini kadın 14 bin 800'den fazla Filistinli hayatını kaybetti.Gazze'nin kuzeyindeki 24 hastaneden 22'si ya hizmet dışı ya da yeni hasta kabul edemiyor.Yakıt, su ve buğday eksikliğinin yanı sıra bombardıman nedeniyle hiçbir fırın faaliyette değil.278 binden fazla yapı ya yıkıldı ya da büyük zarar gördü.311 eğitim tesisi hasar gördü.35 hastanenin 26'sı faaliyette değil.87 ambulans tahrip edildi.167 kutsal mekân bombalandı.46 bin konut tamamen yıkıldı.