Gazze’de ABD onaylı işgalde yeni aşama: Topyekûn katliam

ABD Dışişleri Bakanı Marco Rubio'nun Kudüs'te 'Gazze Kasabı' İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile görüşmesinden saatler sonra işgal ordusu Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki yaklaşık 1 milyon Filistinlinin sığındığı Gazze kentine kara operasyonu başlattı. Tanklar, hava saldırılarıyla yerle bir edilen kent merkezine girdi. Gazze'ye yönelik saldırılarında "yeni bir aşamaya" geçtiğini duyuran İsrail ordusu, kara saldırılarına 2 tümenin katıldığını üçüncüsünün de ilerleyen günlerde dahil olacağını bildirdi. İlerleyen günlerde şehrin kuşatılmasının planladığı kaydedildi. İsrail Savunma Bakanı Israil Katz da "Gazze yanıyor" dedi ve İsrail'in "görev tamamlanana dek vazgeçmeyeceği ve geri adım atmayacağı" tehdidinde bulundu.

AĞIR BOMBARDIMAN

İsrail ordusu Gazze kentinin kuzeybatısındaki ev ve binaları, hava ve topçu atışıyla yoğun şekilde hedef aldı. Yapıları patlayıcı yüklü robotlarla havaya uçurdular. Gazze'de yüzbinlerce sivil bulunuyor. Korkuyla yeniden yollara düşen Gazzeliler, kara harekâtının genişletmesiyle ağır bombardımana maruz kaldıklarını belirtiyor. İsrail ordusunun Gazze Şeridi'ne düzenlediği saldırılarda 46'sı Gazze kentinden olmak üzere 78 Filistinli hayatını kaybetti.

ABD'DEN 'HIZLI BİTİRİN' TALİMATI

İsrail Ordusu'na ait tankların Gazze kent merkezine girdiğini duyuran ABD merkezli Axios gazetesi, kara operasyonuna ABD'nin onay verdiğini kaydetti. Axios, iki İsrailli yetkilinin Rubio'nun Netanyahu'ya Trump yönetiminin kara harekatını desteklediğini ancak bunun mümkün olan en kısa sürede tamamlanmasını istediğini söylediğini belirtti.

DÜNYADAN TEPKİ YAĞDI ANKARA SERT BİR DİLLE KINADI

İsrail ordusunun Gazze Şehri'ni ele geçirmek için kara harekâtı başlatmasına başta Türkiye olmak üzere çok sayıda ülkeden tepki geldi. Dışişleri Bakanlığı, kara harekatının Netanyahu hükümetinin soykırım planlarının yeni bir aşaması olduğu belirtildi. Harekat için, "İsrail ateşkes istemediğini bir kere daha ortaya koymuştur" denildi. İngiltere Dışişleri Bakanı Yvette Cooper, kara saldırılarının "sorumsuzca ve dehşet verici" olduğunu belirtirken Almanya ve İsveç, İsrail'in Gazze'ye başlattığı kara saldırısını uluslararası hukuka aykırı buldu. Öte yandan İsrail'in Gazze başlattığı kara operasyonu Hamas'ın elinde bulunan rehinelerin aileleri tarafından da protesto edildi.

HASTANEDE ÖLÜMÜ BEKLİYORLAR 4 YAŞINDA 5 KİLO

İsrail'in Gazze'de uyguladığı sistematik aç bırakma politikası yüzünden hastaneler yetersiz beslenme sonucu bir deri, bir kemik kalmış, ölümle pençeleşen çocuklarla dolup taşıyor. Açlık nedeniyle ölenlerin sayısı 146'sı çocuk, 428'e yükseldi. Nasır Hastanesi'nde tedavi gören çocuklardan Ercuvan ed-Duheyni'nin annesi Hanin Ebu Udvan "(Ercuvan) 4 yaşında yürümüyor, konuşmuyor, hiçbir ilerleme yok, sadece 5 kilo" dedi