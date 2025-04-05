Gazze’de ‘açlık ve çaresizlik’ yayılıyor

Birleşmiş Milletler (BM) Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı (UNRWA) Genel Komiseri Philippe Lazzarini, "Gazze'ye bir aydan uzun süredir tam abluka uygulanıyor. İsrailli yetkililer gıda, ilaç ve yakıt gibi temel ihtiyaçların girişini yasaklamaya devam ediyor. Bu toplu cezalandırmadır" dedi. İsrail'in Gazze'de gıda ve yardımları silah olarak kullanması sebebiyle "açlık ve çaresizliğin yayıldığını" ifade eden Lazzarini, X hesabından yaptığı açıklamada, İsrail'in şiddetli saldırılarını sürdürdüğü Gazze Şeridi'ndeki son durumu değerlendirdi. UNRWA Genel Komiseri, "Gazze'de gıda ve yardımların silah olarak kullanılması sebebiyle açlık ve çaresizlik yayılıyor" ifadesini kullandı.