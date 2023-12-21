Gazze’de bilanço ağırlaşıyor!

İsrail ordusunun, Gazze Şeridi'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlediği saldırılarda, 55 Filistinliyi öldürdüğü duyuruldu.

Filistin resmi haber ajansı WAFA'ya göre, İsrail ordusu Gazze Şeridi'nin çeşitli bölgelerine yönelik saldırılarını sürdürüyor.

İsrail güçlerince, Gazze'nin güneyindeki Han Yunus kentine son 24 saatte düzenlenen saldırılarda 55 Filistinli öldürüldü.

İsrail ordusuna ait botların Gazze'nin güneyindeki Refah kentini yoğun bir şekilde bombalaması nedeniyle de çok sayıda Filistinli hayatını kaybetti ve yaralandı. Gazze Şeridi'nin orta kesimleri ile kuzeydeki Cibaliya bölgesini hedef alan saldırılar da çok sayıda kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden oldu.

Öte yandan Gazze Şeridi'nin kuzeyindeki sivil savunma ekipleri, İsrail'in yoğun bombardımanı nedeniyle ölü ve yaralıların bulunduğu bölgeye ulaşamadığını duyurdu.

İSRAİL'İN 7 EKİM SONRASI GAZZE'Yİ İŞGALİNDE SON DURUM

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı, İsrail'in "Filistinlilere ve başta Mescid-i Aksa olmak üzere kutsal değerlerine yönelik sürekli ihlallerine karşılık verme" gerekçesiyle kapsamlı saldırı düzenlerken İsrail ordusu da Gazze Şeridi'ne yoğun hava bombardımanı başlattı.

İsrail, 7 Ekim'deki saldırılarda 1200 İsraillinin öldüğünü, 5 bin 132 kişinin de yaralandığını açıkladı.

İsrail'in Gazze Şeridi'ne saldırılarında en az 8 bini çocuk, 6 bin 200'ü kadın olmak üzere, 20 binden fazla Filistinli öldürüldü, 52 bin 600'den fazla kişi de yaralandı. Enkaz altında binlerce ölü olduğu bildirilirken, halkın sığındığı hastane ve eğitim kurumları hedef alınarak sivil altyapı tahrip ediliyor.

İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne saldırılarının başladığı 7 Ekim'den bu yana 137'si karadan işgal sürecinde olmak üzere 469 askerinin öldürüldüğünü duyurdu.

Çatışmalara 24 Kasım'da 4 günlüğüne verilen ve daha sonra 3 gün daha uzatılan "insani arada" 81 İsrailli ve 240 Filistinli esir karşılıklı serbest bırakıldı. Öte yandan İsrail, binlerce Filistinliyi alıkoyup hapsetmeye devam etti.

İşgal altındaki Batı Şeria ve Kudüs'te de İsrail güçleri ve yasa dışı Yahudi yerleşimcilerin saldırılarında 304 Filistinli hayatını kaybetti.

İsrail ordusu ile Hizbullah arasında 8 Ekim'den bu yana sınırda devam eden çatışmalarda 26 Lübnanlı sivil, 118 Hizbullah mensubu ile 5 İsrailli sivil ve 6 İsrail askeri öldü.

Gazze'de silah zoruyla abluka altında yerinden edilen 1,9 milyon Filistinli, barınma, gıda, temiz su, ilaç ve sağlık hizmetlerinden yoksun şekilde yaşam mücadelesi veriyor.