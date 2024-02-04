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Giriş Tarihi: 4.2.2024 13:53

Gazze'de can kaybı 27 bin 365'e yükseldi

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 27 bin 365’e, yaralananların sayısı ise 66 bin 630’a yükseldi.

İHA
Gazze’de can kaybı 27 bin 365’e yükseldi

İsrail'in Gazze Şeridi'ne yönelik başlattığı saldırılar 121 gündür aralıksız devam ediyor. Bölgedeki sivillere yönelik sürdürülen saldırılar nedeniyle can kaybı da artıyor.

Filistin Sağlık Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, geçtiğimiz yıl 7 Ekim'de başlayan saldırılarda şimdiye kadar hayatını kaybedenlerin sayısının 27 bin 365'e, yaralananların sayısının ise 66 bin 630'a yükseldiği duyuruldu.

Açıklamada ayrıca İsrail güçlerinin son 24 saatte düzenlediği saldırılar nedeniyle 127 Filistinlinin hayatını kaybettiği, 178 Filistinlinin de yaralandığı belirtildi.

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Gazze'de can kaybı 27 bin 365'e yükseldi
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