İsrail'in Gazze Şeridi'ndeki katliamları 120 gündür aralıksız sürüyor. Katil İsrail ordusu son 24 saatte 107 Filistinliyi daha öldürdü. 7 Ekim'den bu yana öldürülen Filistinli sayısı 27 bin 238'e ulaştı. İsrail'in yeni soykırım hedefi olarak belirlediği Refah'taki panik ise büyüyor. İsrail bölgeyi daha önce güvenli olarak ilan etmişti. Ancak İsrailli yetkililer 1 milyondan fazla sivilin sığındığı kenti de hedef alacaklarına dair açıklamalar yapmıştı. Nitekim dün de Refah'a yönelik saldırılarda 24'ten fazla kişi yaşamını yitirdi. Gazze Şeridi'nde bir yandan da açlık ve soğuğa karşı yaşam mücadelesi sürüyor. Sokaklar yemek arayan çocuklarla doluyor. UNICEF'ten "Gazze'de çocuklar cehennemi yaşıyor. 17 bin çocuk kimsesiz kaldı" açıklaması geldi. Dünya Sağlık Örgütü'nden de "Gazze'deki yetersiz beslenme nedeniyle son derece endişeliyiz. İnsanlar hayal edilemeyecek şartlara katlanıyor" uyarısı yayınlandı.